O presidente Luís Filipe Vieira deu força à equipa na partida para Braga, ainda no Benfica Campus, onde se regista o abraço ao treinador Jorge Jesus. O líder do Benfica não viajou com a restante comitiva mas esteve presente junto dos jogadores na refeição tomada antes de seguirem viagem para o Minho. [Vídeo: SL Benfica]