Luís Pedro Sousa: «Luisão humilhou os jogadores»

A carregar o vídeo ...

Luisão ficou irritado com a exibição e a derrota (0-2) diante do FC Porto, na Supertaça. No final do encontro, Luisão não disfarçou a insatisfação, dirigindo-se aos jogadores, ainda no relvado do Estádio Municipal de Aveiro, com palavras duras, perante Jorge Jesus. A forma como os repreendeu, sobretudo por ter sido em público, caiu mal junto do plantel. Este caso foi analisado na CMTV com Luís Pedro Sousa, chefe de redação de Record, a condenar a atitude do antigo capitão das águias.