Movimento Servir o Benfica apresenta receita 'gastronómica' em resposta à entrevista de Vieira

O Movimento Servir o Benfica apresentou um vídeo com várias críticas satíricas em modo... receita 'gastronómica'. Esta é a resposta do conjunto de benfiquistas que se propôs candidatar-se às últimas eleições do clube em relação à entrevista concedida pelo presidente Luís Filipe Vieira ao canal das águias. "Hora do Bolo! Ingredientes bons, que nos deveriam guiar ao sucesso. Receita péssima! Resultado? O Benfica actual. Os sócios não se podem contentar com migalhas", pode ler-se na publicação.