João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, deixou esta quarta-feira uma mensagem aos benfiquistas, na sequência da eliminação da Liga dos Campeões, aos pés do PAOK, na Grécia. O empresário apela aos adeptos que se unam em torno da equipa e do seu treinador. [Vídeo: Facebook]