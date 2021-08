A carregar o vídeo ...

O Benfica ficou inserido no Grupo C da Liga dos Campeões com Bayern Munique, Barcelona e Dínamo Kiev. o sorteio da fase de grupos da prova foi analisado na CMTV com o comentador Nuno Encarnação a dizer não compreender a festa que as águias fizeram na Holanda após eliminarem o PSV Eindhoven.