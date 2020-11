A carregar o vídeo ...

O Benfica continua em frente na Taça de Portugal com a vitória por 1-0 frente ao Paredes. A exibição das águias foi comentada na CMTV com o comentador Nuno Encarnação a fazer uma análise às exibições das águias e a mostrar desilusão com o facto de Jesus não ter identificado "três ou quatro jogadores" no Brasil que representassem mesmo grandes reforços.