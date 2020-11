A carregar o vídeo ...

O Benfica empatou a 3 golos com o Rangers em jogo da Liga Europa disputado no Estádio da Luz. As águias ficaram reduzidas a 10 cedo devido à expulsão de Otamendi. O jogo da Liga Europa foi a analisado na CMTV com o comentador Nuno Encarnação a apontar os pontos fracos da defesa dos encarnados.