Jorge Jesus recebeu esta quarta-feira, no Benfica Campus, o prémio de melhor treinador do mês na Liga NOS no período referente aos meses de setembro e outubro. O técnico das águias, que levou a formação da Luz a cinco triunfos nas cinco primeiras rondas, reuniu 25,93% dos votos, garantindo desta forma o primeiro prémio da temporada 2020/21.