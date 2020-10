O vídeo que Luisão não teve a chance de mostrar ao técnico de equipamentos do Benfica

A carregar o vídeo ...

Luisão, antigo capitão e atual diretor técnico do Benfica, prestou esta sexta-feira homenagem a Luís Santos, técnico de equipamentos que. O brasileiro partilhou um vídeo no Instagram, gravado no início da semana, que seria enviado a Luís Santos com outras mensagens do plantel encarnado. "Não chegou a tempo e com isso a dor foi tamanha entre nós!!!Aqui fica minha homenagem a esse grande profissional e amigo. Descansa em paz e serás sempre da nossa família benfiquista", escreveu Luisão. [Vídeo: Instagram]