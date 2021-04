A carregar o vídeo ...

O Benfica revelou esta terça-feira algumas imagens de bastidores do jogo frente ao Marítimo que as águias triunfaram por 1-0. Entre os destaques, conta-se o apoio de Luís Filipe Vieira ou do castigado Pizzi, mas também as marcas nas pernas de Rafa, face às entradas que o extremo das águias vai sofrendo. [Vídeo: SL Benfica]