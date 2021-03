A carregar o vídeo ...

Luís Filipe Vieira está a tentar a contratação de Diego Costa para a próxima temporada. Ao que Record apurou, o presidente do Benfica tem planeado deslocar-se a Madrid na próxima semana, para se reunir com o jogador, que está livre desde que rescindiu com o Atlético em dezembro passado. Na CMTV, Futre defendeu que seria uma boa contratação para as águias.