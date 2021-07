A carregar o vídeo ...

Renato Sanches marcou presença no Estádio Algarve e esteve à conversa com Rui Costa e Jorge Jesus antes do Benfica-Lille . O médio formado nas águias, que representa a equipa francesa, não entrou em campo mas, no final da partida, falou aos jornalistas e abordou a atualidade do Benfica, nomeadamente a crise em torno de Luís Filipe Vieira [Imagens CMTV]