Muita chuva e vento forte em Ponta Delgado. A Proteção Civil dos Açores tinha emitido um alerta amarelo para o dia de hoje e confirma-se o temporal, como se vê pelas imagens registadas no momento da chegada do autocarro do Benfica ao estádio. O vento atinge rajadas de 80 km/h. Siga aqui o direto.