Já muito perto do apito final, Vinícius aproveitou um erro da defesa do Sporting de Braga para bisar no encontro e colocar o Benfica na frente do marcador pela primeira vez no encontro. Recorde-se que a equipa orientada por Jorge Jesus encontra-se reduzida a 10 elementos, após a expulsão de Taarabt, já na 2.ª parte. [Vídeo: SL Benfica]