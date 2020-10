O Benfica demorou apenas seis minutos a abrir o marcador em Vila do Conde, fruto de uma jogada de entendimento do ataque encarnado. O cruzamento para a área é desviado de cabeça por Darwin e Everton, com um toque de calcanhar, soltou Waldschmidt para o internacional alemão apontar o seu 3º golo ao serviço do Benfica, perante a passividade da defesa do Rio Ave. [Vídeo: VSports]