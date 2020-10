Waldschmidt imitou Darwin nove minutos volvidos: ainda celebrou mas estava em fora-de-jogo

Waldschmidt voltou a colocar a bola na baliza do Rio Ave, na conclusão de um rápido contra-ataque do Benfica mas, tal como o uruguaio Darwin, ao minuto 21, também o atacante alemão foi apanhado na malha do fora-de-jogo. Os encarnados já apontaram três golos em Vila do Conde mas dois foram anulados por irregularidades, perante o olhar incrédulo de Jorge Jesus.