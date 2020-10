Waldschmidt implacável diante a baliza do Rio Ave, ao cair do pano da 1ª parte. O avançado alemão deu a melhor sequência à arrancada de Darwin pela esquerda do ataque encarnado e ao germânico, com gelo nas veias, só coube a escolha do lado para bater Kieszek. O Benfica sai para o descanso a vencer por 2-0, com um bis de Waldschmidt.