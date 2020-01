Weigl fala em português e surpreende adeptos do Benfica

A carregar o vídeo ...

O Benfica publicou um vídeo no Twitter com o mais recente reforço, Julian Weigl a convocar os sócios e adeptos encarnados a marcarem presença no Estádio da Luz para o duelo de sexta-feira frente ao Aves. O médio alemão, ex-Borussia Dortmund, surpreendeu tudo e todos ao proferir algumas palavras em português, depois de várias tentativas e com algum humor à mistura.