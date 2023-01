A carregar o vídeo ...

Carlos Sainz Jr. está a acompanhar de perto, em pleno deserto da Arábia Saudita, o percurso do pai, Carlos Sainz, no Dakar'2023 e esta segunda-feira mostrou ser um 'assistente de luxo'. Tudo porque o piloto da Ferrari teve uma atitude que permitiu evitar um acidente do pai, numa passagem estreita junto a uma rocha. [Vídeo: Twitter Ibrahim Al-Zubaidi]