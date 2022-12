A crónica de João Ferreira e Ricardo Porém: «Está tudo a ficar pronto para a grande corrida de sábado»

A carregar o vídeo ...

Ricardo Porém e João Ferreira, a dupla portuguesa que marca presença no Dakar fez, na manhã desta quinta-feira, durante as verificações técnicas ao carro, o ponto da situação: "As coisas estão quase prontas, estamos só a dar os toques finais e estamos a preparar-nos para a tarde", referiu João Ferreira. "Durante a tarde vamos fazer o shakedown, amanhã faremos mais alguns quilómetros de shakedown e está tudo a ficar pronto para a grande corrida que se realizará a partir de sábado", concluiu Ricardo Porém.