A crónica de Miguel Barbosa: «Este Dakar já está a deixar mossa na linha da frente»

O comentário do piloto português Miguel Barbosa - oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno - após a 2.ª etapa do Dakar'2023.



"Os furos estiveram na ordem do dia de hoje, a atrasarem muitos concorrentes, na especial de 430 km que ligou Sea Camp a Alula. Este Dakar já está a deixar mossa na linha da frente: de salientar que Sam Sunderland, o vencedor do Dakar 2022, ficou ontem pelo caminho. Hoje, nos carros, Nasser Al-Attiyah recuperou tempo. Viu os seus principais opositores a perder tempo devido a furos. Sébastien Loeb disse no final da etapa que não percebe porque furou, que rodou lento nas pedras. Em 2022 senti o mesmo: mesmo tendo cuidado nas pedras e sem forçar, furava com facilidade. De destacar a prestação da Toyota de Erik Van Loon, a fazer 2º lugar, ele que liderou grande parte da etapa, mas furou perto do fim.



Nas motas há a realçar a prestação de Sebastian Bühler, piloto muito acarinhado pelo público português, que conquistou a segunda posição. Os três portugueses Rui Gonçalves, Joaquim Rodrigues e António Maio ficaram juntos na classificação da etapa. Por fim, de destacar uma parte técnica interessante. Este ano passou a estar incluído nas provas do Campeonato do Mundo e portanto também no Dakar, aquilo que se chama de Balance of Performance. A FIA, se considerar que há uma grande diferença entre concorrentes, pode decidir corrigir essa mesma diferença.

Amanhã a especial será longa, será com certeza um longo e difícil dia de navegação".