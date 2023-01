A crónica de Miguel Barbosa sobre a 5.ª etapa do Dakar'2023: «A chuva fez das suas...»

A carregar o vídeo ...

O comentário do piloto Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno, sobre a 45ª edição do Rally Dakar'2023, a quarta que se disputa na Arábia Saudita.



"Hoje [ontem] disputou-se mais uma etapa em torno de Há’il, com 373 km. Uma etapa com muita areia e dunas, que se adivinhava difícil. No seguimento do mau tempo que se tem registado, existiram algumas dunas cortadas que anunciavam algum perigo. Há registo de alguns pilotos a ficar pelo caminho, como é a o caso de Laia Sainz. Sebastien Loeb capotou, mas conseguiu continuar e perdeu apenas 20 minutos para o líder do dia, ele que vinha a discutir a vitória na especial de hoje. A chuva fez das suas e veremos o que acontece nas próximas etapas. Ainda está tudo em aberto. Devido ao mau tempo que se tem feito sentir, a etapa de amanhã [hoje] terá menos 100 km e veremos que ajustes há a fazer nas especiais até ao dia de descanso", explicou.