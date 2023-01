João Ferreira e a vitória na 8.ª etapa de veículos ligeiros protótipos do Dakar'2023: «Que seja a primeira de muitas!»

A carregar o vídeo ...

João Ferreira venceu, este domingo, a oitava etapa do Dakar'2023 entre os veículos ligeiros protótipos. No final da prova, o piloto português sublinhou o "ritmo forte" que a equipa conseguiu desde o início."Terminámos agora a 8.ª etapa do Dakar, que nos correu bem desde início. Conseguimos impor um ritmo forte, não apanhámos pó, conseguimos um bom lugar ontem e isso possibilitou-nos partir um bocadinho mais à frente, o que facilitou o nosso trabalho. Uma etapa com muita pedra, areia e dunas grandes no final. O Filipe [Palmeiro] fez um trabalho excecional hoje e conseguimos alcançar a nossa primeira vitória no Dakar, que esperamos que seja a primeira de muitas. Amanhã vamos aproveitar para descansar", frisou.