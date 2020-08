Adepto testa reflexos de Neymar em Lisboa e os gritos à porta do hotel dizem tudo

A carregar o vídeo ...

PSG e Atalanta jogam hoje, a partir das 20 horas no Estádio da Luz, os quartos de final da Liga dos Campeões. Neymar é, como sempre, um dos craques da formação francesa mais aclamado pelos adeptos e ontem à noite, à chegada ao hotel, já depois do treino no Estádio da Luz, o brasileiro deu show... quando um adepto quis testar os seus reflexos. [Vídeo: Twitter]