Arteta e a admiração por Guardiola: «Influenciou-me desde os meus 15 anos»

Mikel Arteta deixou a equipa técnica de Pep Guardiola em dezembro para assumir o comando do Arsenal e o reencontro de ambos acontece quarta-feira quando os gunners visitarem o Manchester City, no duelo que assinala o regresso das duas equipas à competição após a paragem. Na antevisão ao encontro, Arteta lembrou a admiração pelo antigo colega e assumiu mesmo que a influência de Pep no seu percurso no futebol começou bem cedo no Barcelona. [Vídeo: Omnisport]