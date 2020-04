A carregar o vídeo ...

Um avião, que foi durante muito tempo o maior do mundo, aterrou esta terça-feira pelas 23h15 no Aeroporto Francisco Sá Carneiro carregado com toneladas de equipamento de proteção individual para combater a pandemia de coronavírus. O voo, proveniente de Shangai, na China, teve paragens em Almati, no Cazaquistão e Atenas, na Grécia, antes de chegar ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.