Lewis Hamilton garantiu este domingo, na Turquia, o 7.º título Mundial de Fórmula 1 da carreira. Após cortar a meta, o britânico não encondeu as emoções e dedicou o feito a "todas as crianças que sonham com o impossível": 'vocês também são capazes, eu acredito! Obrigado a todos pelo apoio'" [Vídeo: Fórmula 1]