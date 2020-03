«Estou em pânico, ninguém nos ajuda»: o desespero de diretora de lar em Portugal com oito funcionários infetados

A carregar o vídeo ...

Um lar em Cavalões, Vila Nova de Famalicão, com 33 utentes, está sem funcionários a trabalhar, depois de oito terem testado positivo para o novo coronavírus. Alexandra Vieira, diretora técnica, assume, à CMTV, estar "em pânico" uma vez que desde quinta-feira que se encontra nesta situação e desde as 8 horas deste sábado que se encontra a auxiliar os idosos apenas com a ajuda de uma enfermeira - a laborar há mais de 24 horas - e da proprietária do lar.