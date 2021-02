A carregar o vídeo ...

O defesa Leandro Castán, do Vasco da Gama, atingiu, no domingo, o guarda-redes do Bahia, Douglas, com os pitons na cara. Um lance que obrigou à substituição do guardião, que levou 5 pontos. Mas só após a visualização no VAR é que o golo do Vasco da Gama foi anulado.