Saída de Grimaldo agita universo do Benfica na semana antes do dérbi, enquanto Kerkez dá o sim às águias para substituir o lateral espanhol. No Sporting, Bragança renova contrato até 2027 e, no FC Porto, Pinto Costa assume que o título está cada vez mais longe. Tudo isto e muito mais para ver no 'Manhã Record'.