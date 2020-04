A carregar o vídeo ...

Neymar e o pai participaram da 'live' do cantor brasileiro Alexandre Pires no sábado. O jogador do PSG pediu duas músicas ao cantor - 'Tira ela de mim' e 'Quem é você' - e muitos foram os fãs que associaram este a uma indireta à sua ex-namorada, Bruna Marquezine.