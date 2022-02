A carregar o vídeo ...

João Silva, sócio n.º 692 do Sp. Braga, completou 100 anos no passado dia 9 de fevereiro e o clube bracarense decidiu surpreender o adepto com uma visita ao Estádio Municipal de Braga no sábado, para assistir ao triunfo (2-1) diante do Paços de Ferreira. Mas as ofertas não se ficaram por aqui... [Vídeo: Sp. Braga]