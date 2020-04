Ricardo Valente assume: «Quem dita as rotinas é o Santiago»

A carregar o vídeo ...

O extremo Ricardo Valente foi o mais recente protagonista do 'Diário Auriverde', publicado este sábado. Santiago, filho do jogador de 29 anos, é, afirma o atacante tondelense, "quem dita as rotinas" do seu quotidiano em isolamento social, desde os treinos partilhados até uma experiência caseira de... cabeleireiro. Será uma profissão à qual Valente se poderá dedicar no pós-carreira? Vale a pena ver o retrato resumido do diário do avançado. "A vida de pais é mesmo assim"...