Gustavo Sauer recebeu esta quarta-feira o galardão que distingue o autor do melhor golo do mês, neste caso de setembro, da Liga Bwin. O extremo do Boavista não esqueceu os companheiros de equipa e ainda descreveu o momento no jogo da 6.ª jornada com o Benfica. [Vídeo: Liga Portugal]