O FC Porto venceu o Famalicão por 4-2 e fica agora à espera de ver o que faz o Benfica no dérbi de domingo (20h30) com o Sporting para saber se a questão do título fica já resolvida ou se é adiada mais uma semana. Os encarnados conquistam o título amanhã caso ganhem em Alvalade.