O Sporting oficializou esta quinta-feira a contratação de Adán. O guarda-redes assina por duas temporadas, com mais uma de opção. Adán estava em final de contrato com o Atlético Madrid e chega a Alvalade para concorrer com Luís Maximiano pela titularidade na baliza dos leões.[Vídeo: Sporting]