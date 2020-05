Tondela faz pedido à população local: «Precisamos que as pessoas nos ajudem»

A carregar o vídeo ...

O Tondela tem levado a cabo a campanha 'Somos todos Tondela' com a angariação de cabazes alimentares para 46 famílias carenciadas da região, uma iniciativa em parceria com a União de Freguesias de Tondela e Nandufe. Até ao momento foram feitos 17 cabazes, grande parte fruto das doações dos jogadores dos auriverdes, pelo que, num vídeo divulgado pelo clube, a relações públicas Tânia Barbosa deixou um expressivo pedido à população local: "Precisamos que as pessoas vejam as nossas publicações e que nos ajudem, que venham cá!"