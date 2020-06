A carregar o vídeo ...

Nesta altura, tudo indica que Bruno Lage ainda oriente o Benfica até ao jogo com o Marítimo , contudo, a desilusão da estrutura com o rendimento da equipa fazem com que seja provável que o treinador não chegue a completar a época de águia ao peito. Este assunto foi analisado quinta-feira à noite na CMTV com Vítor Pinto, chefe de redação de Record, a analisar a situação insustentável de Lage.