«101 golos e 5 troféus»: Juventus partilha melhores momentos de Cristiano Ronaldo no clube

A Juventus despediu-se esta terça-feira de Cristiano Ronaldo com uma mensagem nas redes sociais, no mesmo dia em que revelou os valores da transferência do português para o Manchester United . O clube de Turim publicou ainda um vídeo dos melhores momentos de CR7 no clube, destacando os 101 golos apontados pelo craque luso e os cinco troféus conquistados com as cores dos bianconeri. [Vídeo: Twitter Juventus]