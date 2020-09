2º Lugar em Reguengos dá a Miguel Barbosa a liderança do CPTT

A carregar o vídeo ...

Estamos no final da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal. Foi uma prova bastante dura e com troços curtos. Todos pensávamos que iria ser uma competição relativamente fácil pela extensão dos troços, mas não foi isso que aconteceu. Ontem capotámos e hoje fomos em busca do prejuízo.

Hoje de manhã fizemos um troço inicial bom, ficámos na liderança do CPTT que era o que mais nos interessava. Depois furámos e tivemos alguns percalços. Ainda temos de identificar em concreto o que aconteceu, mas tivemos de reduzir drasticamente o andamento para conseguir trazer o carro até ao fim e conquistar o máximo de pontos possível.

Pelas minhas contas estamos na liderança do campeonato e como é óbvio estou bastante satisfeito por isso. Temos menos uma prova que a concorrência. Este não é o resultado que gostaríamos para esta prova, mas é o resultado possível. Parabéns ao Cristian e Albert que, na sua primeira vez em Portugal fizeram uma super prova, voaram baixinho. Parabéns também à organização, mais uma prova fantástica, com muitos concorrentes, muito publico e onde se sentiu o respeito pelas regras impostas pela DGS e que venha a próxima corrida.