Com a liga japonesa suspensa devido à pandemia de coronavírus o médio espanhol Andrés Iniesta, que representa o Vissel Kobe, desafiou (e também exemplificou) os fãs através do Twitter oficial do clube a praticarem os seus dotes em casa e tentarem dar 20 toques na bola com os dois pés. [Vídeo: Twitter]