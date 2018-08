Record com Miguel Barbosa no Rali Vinho da Madeira: Como é feito o reconhecimento

Estamos a terminar as verificações técnicas. O Skoda Fabia R5 segue depois para o Casino onde vai decorrer a sessão de autógrafos. Este é o primeiro momento do Rali. As expectativas são grandes. O ano passado conseguimos vencer esta prova para o Campeonato de Portugal de Ralis e é esse o nosso objetivo para esta prova. Trata-se de uma competição bastante dificil. Vai ser uma prova muito exigente, bastante dura, com troços difíceis, rápidos, sinuosos e muito técnicos. A competição está muito bem organizada e por norma tem um público fantástico. Este vai ser o nosso terceiro ano nos ralis. Cada vez nos sentimos mais à vontade no asfalto. Espero fazer uma boa prova. Preparamo-nos bem, fizemos um bom teste. Amanhã temos o Shakedown. Estamos confiantes e motivados para o arranque da corrida.