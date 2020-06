O FC Porto está novamente isolado na liderança do campeonato, desta feita graças a uma obra de arte de Corona que selou o triunfo frente ao aguerrido Marítimo após o deslize do Benfica em Portimão. Vantagem mínima dos dragões a salvaguardar três pontos estratégicos após um desenrolar agradável e com várias ocasiões de golo repartidas.