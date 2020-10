Continua sem vencer a nova versão do Boavista para 2020/21. Diante do Moreirense, os axadrezados voltaram a entrar a vencer - tal como havia sucedido diante do Nacional - mas acabaram por permitir o empate dos cónegos. Contas feitas, a turma do Bessa tem agora 2 pontos, contra os 4 do Moreirense.