O resumo do Benfica-V. Guimarães

Benfica e Vitória de Guimarães não foram além de um nulo (), em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS. Com este resultado, os encarnados encerram a primeira volta na 4.ª posição, a 11 pontos do líder Sporting, com a possibilidade de serem alcançados pelo Paços de Ferreira na tabela classificativa. Já os vimaranenses terminam a primeira volta - com um jogo de atraso - sem qualquer derrota forasteira. [Vídeo: VSports]