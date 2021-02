Passaporte perdido, o avião de Ivete Sangalo e a mentira a Vieira: a aventura de David Luiz antes de assinar pelo Benfica

A carregar o vídeo ...

Entrevista originalmente publicada a 30 de maio de 2020 - No dia em que o Benfica defronta o Arsenal, Record recupera a entrevista a David Luiz realizada no ano passado e com uma história intemporal: a aventura que o brasileiro viveu antes de assinar pelas águias em 2006. Envolve o jato privado de Ivete Sangalo, uma mentira num telefonema com Luís Filipe Vieira e muitos outros episódios caricatos. [Entrevista: David Novo]