Rodrigo Pinho, futuro avançado do Benfica, decidiu o dérbi da Madeira com dois golos e garantiu o triunfo do Marítimo na estreia do técnico Julio Velázquez. Os verde-rubros foram para o intervalo a perder, após golo de Kenji Gorré, mas conseguiram a reviravolta na 2.ª parte e, com este triunfo, deixam o último lugar da Liga NOS.