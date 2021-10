O resumo do Sp. Braga-Boavista: golos, casos e outros lances

O Sp. Braga perdeu uma oportunidade de ouro para apanhar o Estoril no quarto posto, ao empatar a dois golos na receção ao Boavista. A jogar em casa, os minhotos começaram mal, estiveram a perder, conseguiram dar a volta, mas acabaram surpreendidos por um golo tardio de Yusupha. Com este resultado, os minhotos não só não conseguem apanhar o Estoril como caem para sexto, ultrapassados pelo Portimonense. Já o Boavista fica em 8.º, em igualdade com o V. Guimarães, com 10 pontos.