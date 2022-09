O resumo do Gil Vicente-FC Porto: os golos, os casos e outros lances

A revolução que o técnico Sérgio Conceição produziu no onze inicial do FC Porto teve uma resposta inicial de intensidade e acabou com um sereno triunfo em Barcelos que ficou desenhado com os golos apontados por Taremi e Galeno ainda no primeiro tempo. Vantagem confortável que também conduziu o dragão a encarar a etapa complementar sem a mesma dinâmica. Postura de gestão, contudo, que o Gil Vicente nunca conseguiu beliscar.