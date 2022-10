O resumo do Portimonense-FC Porto: os golos, os casos e outros lances

O triunfo confortável do FC Porto em Portimão começou a ser desenhado com o golo de Otávio ainda no primeiro tempo. Eficácia portista após uma etapa inicial muito dividida e com poucas ocasiões de finalização, mas sem sequência, dada a inércia ofensiva que os algarvios patentearam após o descanso. Incapacidade que a dinâmica dos dragões aproveitou com objectividade para não só criar o espaço que permitiu a Pepê ampliar o marcador com mais uma assistência de Mehdi Taremi, bem como gerir a reta final do encontro sem grandes sobressaltos.